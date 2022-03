La actriz ucraniana Mila Kunis (38 años) y su marido, el actor estadounidense Ashton Kutcher (44 años), han iniciado una campaña para recaudar fondos para los refugiados de la guerra en Ucrania y han aportado 2,7 millones de euros. “La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero eso no significa que no necesiten ayuda”, dice la actriz en un vídeo publicado en YouTube. La pareja se ha propuesto recaudar 30.000 millones de dólares para donarlos a ayuda social. La recaudación se gestionará a través de dos empresas. Kunis nació en Chernivtsí, una localidad en el suroeste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rumanía. Su familia se mudó a EEUU en 1991. “Siempre me he considerado estadounidense. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser también ucraniana”, ha reiterado. Kutcher, por su parte, ha dicho que “nunca había estado tan orgulloso de estar casado con una ucraniana”.