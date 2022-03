Simone Ashley, nueva joya de ‘Los Bridgerton’

Después de la pasional historia vivida por Daphne (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page) en la primera temporada de Los Bridgerton, la exitosa serie de la plataforma Netflix surgida de la factoría de Shonda Rhimes ya está lista para lanzar a su nueva pareja protagonista: Jonathan Bailey, que seguirá dando vida a Anthony, el hermano mayor de la familia que da título a la ficción, y Simone Ashley, uno de los grandes fichajes de la segunda entrega, que será el objetivo amoroso del codiciado soltero, dispuesto ahora a sentar cabeza. Los nuevos capítulos llegarán a la plataforma el próximo viernes, día 25.

Ashley da vida a Kate Sharma, una joven inteligente y testaruda recién llegada al Londres de la Regencia en el que se ambienta la serie, basada en las novelas románticas de Julia Quinn. La chica es hermana de Edwina, llamada a ser la estrella de la nueva temporada de puesta de largo de solteras y en la que en principio debería fijarse el vizconde, pero para conquistarla Anthony tendrá que ganarse antes a Kate y convencerla de que ha dejado atrás su vida disoluta. En este tira y afloja, parece que ambos acabarán sucumbiendo a la pasión, como ya pasó en la anterior tanda de capítulos entre la mayor de las chicas Bridgerton y su apuesto duque.

A sus 26 años, la actriz británica Simone Ashley, de ascendencia india y con antecedentes tamil, era conocida en Netflix por su papel de Olivia Hanan, la secuaz de Ruby, en la atrevida serie Sex education, donde ya protagonizó alguna que otra escena subida de tono. Como aquella en la que, durante un momento particularmente acalorado, mantiene relaciones sexuales con su novio (Armin Karima) ataviada con un típico vestido indio y le cubre la cara con una almohada cuando llegan al orgasmo, mientras su madre está tranquilamente bebiendo té en el piso de abajo.

Formada en la prestigiosa Redroofs School for Performing Arts de Londres —donde acudió la actriz Kate Winslet—, Ashley ha participado en otras ficciones televisivas como Broadchurch y The Sister. Y eso que sus padres, “increíblemente protectores”, en un principio no estaban muy convencidos de que su hija se dedicara a la interpretación, como le confesó a Veylex. “Me dieron ganas de escapar y hacer las cosas a mi manera”. Siempre he sido un poco rebelde en ese sentido”, indicó la actriz.