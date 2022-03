Angus Cloud, de ‘Euphoria’ a chico Zara

Euphoria no es solamente una de las series del momento —la segunda más vista de la historia de HBO por detrás de Juego de tronos—, también ha sido el trampolín que ha catapultado a sus protagonistas al estrellato. Y no solo en sus carreras interpretativas. La ficción de Sam Levinson es referente en cuestión de tendencias para la llamada Generación Z: su estética, su música y su maquillaje, con esas perlas brilli-brilli , están muy presentes este 2022. También la fotografía, el uso de la música cuando toca y hasta su vestuario es una obra de arte completa a decir de la crítica.

Por eso las marcas se rifan a sus jóvenes protagonistas. Y si no que se lo pregunten a Angus Cloud, que ha pasado de vender pollo frito en el barrio neoyorquino de Brooklyn a triunfar en la pequeña pantalla después de que la jefa de casting de Euphoria, Jennifer Venditti, le echara el ojo a sus rasgos de pillo irlandés.

Enganche

Aunque la protagonista de Euforia es Zendaya (Rue) y el personaje masculino con más peso es Jacob Elordi (el guaperas Nate Jacobs), Angus Cloud (Fez) ha ganado peso en la segunda temporada, donde además de su perfil de narcotraficante ha mostrado su lado más tierno, el de un adolescente que se enamora por primera vez. Su vínculo con Lexi (Maude Apatow) es una de las subtramas que más enganche ha tenido, y en ello ha tenido mucho que ver el carisma y el rollo que desprende Cloud tanto en la pantalla como fuera de ella.

Al igual que sus compañeros de reparto, el joven también se ha dejado querer por las firmas de moda que han llamado a su puerta. Si la cantante y actriz Zendaya es imagen de firmas de lujo como Valentino, Lancôme y Bulgari; si Hunter Schafer (Jules), ha fichado por Prada; si Alexa Demie (Maddy Perez) colabora con Balenciaga; si Elordi posa para Calvin Klein y los perfumes Boss; si Sydney Sweeney (Cassie Howard) promociona la línea de lencería de Rihanna, Savage X Fenty, y Maude Apatow (Lexi Howard) es imagen de Ami; el pelirrojo Cloud es ya el prota de la última campaña de Zara.

Chico ‘preppy’

En ella luce jerséis, sudaderas y pantalones anchos, muy del gusto del propio actor, todo un icono del estilo preppy, el de los universitarios de la élite norteamericana. Un look fresco y urbano del que también hace gala en las fotos que sube a Instagram. La línea incluye otros básicos, como una camiseta blanca o una camisa de corte holgado para combinar con pantalones de vestir holgados. Por supuesto, también hay diseños más de tendencia, como el chaleco de punto con cuello polo.

El joven californiano nació hace 23 años en Oakland [no se sabe en qué mes porque al actor le gusta jugar al despiste y porque no quiere que se sepa qué signo del zodiaco es], y casualmente estudió interpretación en la misma escuela que Zendaya. Aprovechando la campaña, se define a sí mismo como “una persona normal, sin demasiados deseos o necesidades”. Y lo que le mueve en la vida es “el amor”. “El mundo me inspira y soy un apasionado de la vida”, asegura también.

Con Mario Sorrenti

La sesión de fotos para la campaña de Inditex se llevó a cabo el pasado febrero en Nueva York, a cargo de un fotógrafo con galones, Mario Sorrenti. Las prendas que luce ya están a la venta en las tiendas físicas y a través de la web de la marca.

En una entrevista para la edición norteamericana de Glamour, Cloud asegura que no se parece en nada al chico de la ficción que le ha lanzado a la fama: “Es un personaje que se comporta de una forma completamente diferente a como soy yo —asegura—. Simplemente le presto el cuerpo y la actuación”, reconoce.

A Cloud, del que no sabemos y no da pistas de si está emparejado, sí sabemos cómo le gusta mostrarse en la vida real: espontáneo y vital. Y se parece mucho al joven que posa para Polo Ralph Lauren, para cuya línea de perfumes acaba de realizar una campaña (después de haber protagonizado antes otras para GAP o Fila). En su manera de entender la moda, Cloud confía en su propio criterio, pero también cuenta con una estilista personal, Tiffany Briseno, que le ayuda a la hora de acertar en sus looks, como el que lució en primera fila del desfile de la colección otoño-invierno 2022 de Coach en la Semana de la Moda de Nueva York. Afortunadamente, tendremos una tercera temporada de Euphoria y eso significa más Angus Cloud. Otro rostro y otro icono juvenil que toma el relevo de otros actores mucho más veteranos que él.