Magic Johnson está de vuelta. El jugador que hizo historia en Los Angeles Lakers en los años ochenta durante la etapa dorada del Showtime, en las que el equipo angelino triunfó con un baloncesto de lo más espectacular, regresa a la actualidad para pasar revista a su vida, tal como hiciera tiempo atrás Michael Jordan en el documental The last dance (El último baile).

Lo hace para recordar esos años en los que ganó cinco títulos de la NBA y protagonizó una inolvidable rivalidad frente a los Boston Celtics de Larry Bird. Para hablar del Dream Team estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Y para recordar, claro, del giro radical que dio su vida el día que anunció que era portador del virus del VIH.

“Necesitaba escuchar el rugido del público una vez más”, confiesa un sexagenario —tiene 62— Earvin Johnson Jr. en el documental, de cuatro capítulos, titulado Me llaman Magic Johnson, que el viernes estrenó Apple TV+.

Ese rugido al que se refiere es uno de los que marcó un episodio decisivo de su vida: su reaparición pública en un programa de televisión tras el anuncio de que había contraído el virus de inmunodeficiencia adquirido, el VIH.

Hasta ese momento, la opinión pública identificaba de forma inextricable el VIH con la homosexualidad. Su anuncio sirvió para concienciar al país y al mundo entero de que el sexo heterosexual tampoco estaba seguro con un virus tan dañino entonces circulando.

El base estaba convencido de que sus fans lo iban a arropar en su confesión, de que su proceder a la hora de tratar un tema tan delicado, a principios de los 90, no podían desembocar en el suicidio baloncestístico y comercial que muchos habían pronosticado para él. Y el público no le falló: Magic escuchó ese rugido en aquel plató. El propio presidente George W. Bush se refirió a Johnson entonces como un héroe, tanto para él como “para cualquiera que ame los deportes”. Y ese eco contra el estigma social y por la lucha por erradicar el sida sigue sonando para él.

“Después de mi anuncio, millones de personas fueron a los hospitales y clínicas y pidieron que les hicieran los exámenes del VIH. Las líneas directas fueron incapaces de responder a todas las llamadas. Las ventas de condones crecieron, así como las donaciones para organizaciones contra el sida”, recuerda Johnson.

El exjugador presentó esta semana su docuserie, en la que habla en primera persona y está trufada de imágenes de archivo y de entrevistas. A lo largo de los cuatro episodios, Johnson repasa junto a su mujer, Cookie Johnson, momentos dulces como sus cinco anillos de la NBA con la franquicia angelina, pero también otros amargos, como su retirada del circuito profesional, con 31 años. Hablan, entre otros, su exentrenador en los Lakers, Pat Riley; el exjugador de los Boston Celtics Larry Bird y el expresidente Barack Obama. En la serie también aparece su hijo E.J., homosexual y todo un referente LGTBI en Estados Unidos.

En la presentación de la serie, la estrella aprovechó para salir al paso de otras recientes producciones audiovisuales que han cuestionado su figura. “Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara”, dijo Johnson en una clara referencia a Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (Lakers, tiempo de ganar) (HBO Max), que se estrenó el mes pasado y cuestiona el legado de jugadores como Kareem Abdul-Jabbar y del propio Johnson.

“He crecido mucho haciendo este documental porque he entendido cómo me ve el resto de la gente, ya sea como deportista, como hombre de negocios, como marido y como padre. Y después de todo he llegado a la conclusión de que lo más mágico de todo es estar aquí 30 años después”.