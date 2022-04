Los XIV Premios de la Música Independiente (MIN) de 2022 han dejado tres premios para dos artistas gallegos. Mientras que Baiuca se llevó el galardón a la mejor grabación de música electrónica y al mejor álbum en gallego por Embruxo, Tanxugueiras se hizo con el de mejor artista emergente. El trío mostró su alegría en Twitter “A ilusión que nos fai este premio non volo podedes imaxinar!! Mil grazas aos @PremiosMIN por este recoñecemento!”, escribió en Twitter. Por su parte, Baiuca, además de agradecer los reconocimientos, subrayó que fue “unha noite inesquecible”.

La gran vencedora de esta edición de los premios fue la cantante andaluza Zahara, que se llevó a casa seis de los nueve galardones a los que aspiraba. Así, sumó The Orchard al Álbum del Año por Puta y el AGEDI al mejor álbum de pop. Además, Guillermo Guerrero obtuvo el Premio Sympathy for the Lawyer al mejor videoclip por Merichane, canción que se llevó el premio a la mejor letra original. El álbum Puta también le valió a Martí Perarnau el Premio SAE Spain a la mejor producción, y a Emilio Lorente le correspondió el Premio Marilians al mejor diseño.

Por su parte, Rigoberta Bandini, consiguió el Premio Amazon Music al mejor artista además del de Radio 3 a la canción del año por Ay Mamá. Otros de los reconocimientos fueron para MKMK, de Maika Makovski, como mejor álbum de rock mientras que Errantes Telúricos/Proyecto Toribio, de Los Hermanos Cubero, se llevó el premio al mejor álbum de música de raíz.

Divertimentos Vol. 2, de Kase.O, ganó el premio de mejor grabación de músicas urbanas; Tremenda, de Rosario la Tremendita, el de mejor álbum de flamenco; Bach (Re)Inventions, de Moisés P. Sánchez, el mejor álbum de jazz, y Cantigas del Códice de Toledo, de Eduardo Paniagua, el mejor álbum de música clásica.

Por último, el Premio de Honor Mario Pacheco recayó en esta ocasión en Paco Clavel, una de las figuras “más emblemáticas de la Movida Madrileña y de la música independiente de este país”.

Actuaciones

El evento fue presentado por Carolina Iglesias, de Estirando el chicle, y contó con las actuaciones de Chill Mafia, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, y Rosario La Tremendita. Además, la dupla de Izaro y Amaral presentó su nuevo tema en euskera, Argia, en directo. También el grupo asturiano Ilegales actuó en la gala como homenaje a sus más de 40 años de carrera. Los Premios MIN, a los que optan artistas y sellos independientes con álbumes, EP o singles autoeditados o publicados durante 2021, son convocados por la Unión Fonográfica Independiente.