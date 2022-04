Margot Robbie, una Barbie de película

A sus 63 años, Barbie, la muñeca más famosa, esbelta y multimillonaria de la historia, debería estar pensando en su jubilación, pero nada más lejos de eso. Barbie aparcará su descapotable rosa chicle en los cines el año que viene, concretamente el 21 de julio de 2023. La fecha de lanzamiento de la esperada aventura de acción en vivo de la icónica muñeca de Mattel, interpretada por Margot Robbie y acompañada con un elenco lleno de estrellas, la anunció Warner Bros en la convención CinemaCon de Las Vegas. También se presentó la primera imagen de la actriz australiana encarnando a la famosa muñeca rubia y, como no podía ser de otra manera, el rosa chicle vintage de los 60 está omnipresente, desde el descapotable, hasta el decorado.

La película de la directora Greta Gerwig (Lady Bird) tiene un guion firmado por ella misma y Noah Baumbach. Margot Robbie no estará sola. El reparto del filme está lleno de caras conocidas: Ryan Gosling, que interpreta a Ken, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef y Will Ferrell.

Mattel, la juguetera que lanzó Barbie al mercado el 9 de marzo de 1959 y desde entonces la ha hecho aventurarse en 200 profesiones diferentes, acaba de lanzar su último modelo, conmemorando los 70 años en el trono de Isabel II, la reina infinita que acaba de cumplir 96 años. Varias generaciones de niñas y niños han jugado con la Barbie, un juguete que a pesar de su fama mundial también ha sido objeto de numerosas demandas y controversias, como por ejemplo sobre el rol de la mujer que representaba la muñeca original y sus medidas. De ahí que en la última década Barbie haya intentado adaptarse a los tiempos, incorporando nuevos cuerpos, infinidad de colores de piel y de peinados.

Ruth Handler imaginó a la Barbie durante un viaje a Alemania. Se inspiró en una mujer curvilínea que se acostaba con hombres por dinero y que aparecía en una tira cómica del diario alemán Bild Zeitung. El objetivo de Mattel fue convertir a “una fulana alemana de plástico en una chica estándar americana de clase media”, explica el documental The toys that made us (Netflix). Luego la empresaria de Denver dotó a su juguete de un discurso mucho más épico: “Al crear a Barbie, mi filosofía fue que, a través de la muñeca, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran”.

La muñeca Barbie debe su nombre al de la hija de Ruth Handler, que se llamaba Bárbara y que disfrutaba jugando con muñecas de papel y otorgándoles papeles adultos. Luego, el equipo de Mattel le hizo una biografía a medida. Barbie era oriunda de Willows, un pueblo ficticio ubicado en el estado de Wisconsin donde asistió al Willows High School. El novio de Barbie, Ken Carson (muñeco que apareció después, en 1961), también está inspirado en otro de los hijos del matrimonio Handler. Sin embargo, el nombre completo de la muñeca es Bárbara Millicent Roberts. Así se lanzó al mercado en la Feria Internacional Americana del Juguete celebrada en Nueva York el 9 de marzo de 1959. Ese es el día de su cumpleaños.

Barbie también adora a los animales. Su primera mascota fue un caballo, que se llamaba Dancer. A lo largo de su larga vida ha tenido 21 perros, seis gatos, un panda, una jirafa, un león, una cebra, un loro y un chimpancé, entre otras mascotas. Barbie ha inspirado obras de arte, como el retrato que Andy Warhol le hizo en 1986 a su amigo Billy Boy. También aparece en fotografías de William Wegman y David Levinthal. Además, escritores como A.M. Homes y Barbara Kingsolver han utilizado a la muñeca en sus novelas. También en el mundo de la música tiene su versión, pues en 1997 la banda noruego-danesa Aqua le dedicó una canción (Barbie Girl) que arrasó en todo el mundo.