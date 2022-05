Disección del mito: 5 claves del éxito de Julio Iglesias

La peripecia de Rosalía invita a esbozar comparaciones, pero lo cierto es que ningún artista español se ha acercado, por ahora, en la escala global, a la titánica proyección de Julio Iglesias. Hecho que fascina a Hans Laguna, autor de un libro distinto sobre el artista: un ensayo con derivadas sociológicas en torno a las claves del fenómeno, con énfasis en los años 80, los de su conquista de América.

Hey! (Editorial Contra) ilustra además cómo una figura de la esfera indie, Hans Laguna (Toni Llàcer), productor y bajista de Nacho Vegas (y además licenciado en Filosofía y doctor en Sociología), se deja seducir por el galán mainstream por excelencia, cautivado por “la construcción de la celebrity mundial” e identificándose con la idea de “vanguardia arrepentida” de Marina Garcés. Asunto que da para ríos de tinta y que Carl Wilson ya exploró en su comentado Música de mierda (Blackie Books, 2015), libro según el cual el prejuicio social explica que unas músicas tengan más prestigio que otras.

La semana pasada, Julio Iglesias (con quien Laguna no ha hablado para escribir este libro) publicó un comentario en Instagram. “Tantas, tantas mentiras, tantas y tantas especulaciones sobre mi vida y qué pocos aciertos”, comenzaba, y añadía vagamente que “la esencia de la verdad no la han contado”. ¿Se siente aludido el autor de este libro? “Creo que a Julio le molesta que escriban de él sin que le consulten, pero tendrá ocasión de pronunciarse si lo desea. Siento curiosidad por lo que pueda decir”, despeja el autor, que hizo llegar ejemplares de su obra al mánager del cantante, Juan Velasco. “Y me consta que le complace que alguien se haya tomado la molestia de estudiar su carrera seriamente”. Una carrera que se puede resumir en cinco claves.