Pablo Alborán comunicó a través de sus redes sociales que se ve obligado a posponer los conciertos más inmediatos de su actual gira acústica tras haber resultado positivo en COVID-19. “El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su gira”, precisa el escueto comunicado, que emplaza a más adelante para conocer las nuevas fechas de las actuaciones aplazadas, para las que seguirán siendo válidas las entradas ya adquiridas. Las citas ahora afectadas son las que estaban previstas en el Palacio de la Ópera de A Coruña, hoy y mañana, días 1 y 2 de mayo. Previamente ya había movido a los próximos 29 y 30 de mayo los dos compromisos que deberían haber tenido lugar esta misma semana en el Auditorio de Zaragoza. “Familia, estoy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto”, se disculpaba el músico.