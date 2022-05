Ana Obregón está viviendo la peor etapa de su vida. Después de un 2020 sumamente amargo por la muerte de su hijo Aless Lequio ha tenido que vivir un 2021 también lleno de perdidas. Hace unos semanas la presentadora y actriz volvía a sufrir un revés familiar. Su padre también sufre problemas de salud que tiene a la actriz muy preocupada.

Sin embargo, este nuevo golpe en la vida de Ana Obregón hacía aflorar con más intensidad si cabe las perdidas que ha sufrido. "Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor" comenzaba Obregón.

La solidaridad de Ana Obregón

Aunque nada combate el dolor que supone la pérdida de un hijo, afortunadamente otros aspectos de la vida sonríen a Ana Obregón. Además de su éxito en redes sociales, la presentadora se encuentra inmersa en muchos proyectos profesionales que la tiene ilusionada y entretenida.

Además, Ana Obregón no para de colaborar con causas solidarias. "Me siento una afortunada de haber podido aportar mi granito de arena a la labor extraordinaria de la Fundacion infantil Ronald McDonald" decía en su reciente publicación de Instagram. "Esta fundación crea hogares y ayuda cada año a 1300 familias que tienen a sus hijos hospitalizados. Y todo gracias a que mañana es el día en que cada Big Mac y peluche que compréis irá destinado íntegramente a la construcción de estos hogares con 30 habitaciones. Verdad que mañana todos vais a comprar un Big Mac? así lo espero, por los niños que luchan contra enfermedades como el cáncer y sus familias. GRACIAS"