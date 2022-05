Sam Ryder, la nueva estrella salida de TikTok

“Todavía en el espacio. Gracias a todos por resplandecer de amor, positivismo y amabilidad a lo largo de esta experiencia salvaje y eufórica. Sentimos completamente vuestro apoyo y lo apreciamos profundamente”. El cantante británico Sam Ryder —su apellido real es Robinson—, agradecía con este tuit su segundo puesto en Eurovisión, en la que interpretó su pieza Space Man enfundado en un mono con incrustaciones plateadas y en la que hizo alarde del poderío de su garganta.

Rubio, ojos azules, pelo largo y siempre con la sonrisa puesta, Sam es el nuevo ídolo de Reino Unido y pronto lo veremos llenando escenarios. Cantante y compositor de 32 años, su llegada a la final de Eurovisión 2022 ya fue como favorito. Con la mezcla de pop rock de Space Man había conquistado a parte del público europeo.

Sam es un hijo de TikTok, donde tiene más de 12 millones de seguidores. Desde hace un par de años el joven arrasa con sus vídeos caseros en esta red. Durante el confinamiento Sam versionó a Freddie Mercury, Blondie, Adele, Britney Spears... Artistas como Alicia Keys y Justin Bieber elogiaron alguno de sus covers.

Vídeo a vídeo casero, su popularidad aumentó y empezaron a entrevistarle en televisión. Y fue la propia BBC la que le eligió de forma directa para representar al país, una elección ganadora, porque su segundo puesto ha sido el mejor de las últimas dos décadas. Reino Unido no lograba alzarse vencedor desde 1997 con la banda Katrina & The Waves con Love Shine a Light.

La estrella de TikTok —por cierto, uno de los patrocinadores de Eurovisión 2022—, nació en Maldon, en el condado de Essex. Fue alumno de la Escuela Católica St John Payne, en Chelmsford donde comenzó a cantar. Fue un álbum de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden lo que marcó su destino. Con 19 años debutó como cantante y guitarrista en la banda The Morning After, con la que lanzó dos álbumes de estudio. En 2012 se convirtió en vocalista de Blessed by a Broken Heart y más tarde formó parte de la banda estadounidense Close Your Eyes, en la que estuvo hasta 2014.

Su espíritu hippie le llevó a dejar de probar suerte en lo musical y abrir, junto a su novia de toda la vida, Lois Gaskin-Barber, un bar de zumos veganos. Durante dos años saltó de la barra del bar Lone Wolves Organic a las playas de Hawái. A lo largo de este tiempo, la forma de ser de la pareja, algo anárquica, les llevaba a dejarlo todo para irse a surfear y ganar algo de dinero buscando conchas marinas para una línea de joyas.

La crisis del COVID obligó a la pareja a cerrar el bar y Sam volvió a cantar. Firmó con la discográfica Parlophone Records y en febrero de 2021 lanzó el EP The Sun’s Gonna Rise. Ahora empieza otra etapa más sideral para él.