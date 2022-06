Melodía de desamor entre Shakira y Piqué

Nadie ha reparado en que, posiblemente, a la delicadísima situación económica, deportiva e institucional del FC Barcelona, se puede añadir, en días, en horas, un delicado problema personal de Gerard Piqué, la figura, el empresario, el líder más representativo, que, últimamente, al parecer, no contenta, en el seno del más que un club, a todo el mundo, empezando por el propio presidente Joan Laporta.

Todo parece indicar que la relación sentimental entre Shakira, de 45 años y Piqué, de 35, está atravesando uno de sus peores momentos desde que se conocieron en el año 2010. Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar su antiguo piso. Alguno de sus vecinos así lo han confirmado. Puede que no signifique nada, pero ese detalle, unido a todo el ruido mediático y, especialmente, a las salidas nocturnas de Geri, añade cierta incertidumbre.

Shakira tiene dos hijos, Milan, de 9 años y Sasha, de 6, con la estrella azulgrana, el dueño de Kosmos, el amiguete de Rubi (Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol), y se ha negado a casarse desde que hace 12 años empezó con Geri. Y, curiosamente, los motivos que en su día esgrimió la cantante colombiana para no ir al altar parecen haberse consumado en estas semanas.

“La idea del matrimonio me espanta”, contó Shakira en una entrevista en el pódcast Planet weird. La artista siempre ha considerado que hay algo emocionante en seguir siendo “novios”, en lugar de convertirse en marido y mujer: “Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento”.

Hay quien piensa que a Shakira el comportamiento de Piqué en los últimos meses no le ha gustado. Y no tanto, no, por el ruido mediático, pues ella (problemas y pleitos con Hacienda incluidos) tiene superada esa fase del estrés, la presión, sino por su relación como pareja. No ha pasado desapercibido, en las redes sociales, el hecho de que las más destacadas apariciones de la cantante en internet han sido en solitario. Una foto con sus hijos (“¡solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos!”), junto a su chef en su casa de Esplugues (Barcelona), y, más recientemente, varias imágenes de su espectacular aparición en Cannes, al estilo de Angelina Jolie en la gala de los Oscar de 2012, con vestido negro con el escote corazón de Mônot, guantes semitransparentes, sandalias, melena ondulada suelta, joyas de Chopard y gran apertura en la falda, enseñando la pierna izquierda, en el estreno de Elvis, la película sobre el mito del rock que ha hecho Baz Luhrmann.

Son gotitas que van llenando el vaso de rumores, de realidad, de detalles, de sospechas.