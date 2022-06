El odio en las redes sociales es una realidad cada vez más frecuente. Numerosos rostros famosos han denunciado públicamente los mensajes que reciben por parte de algunos seguidores y que en más de una ocasión, les han llevado a denunciar o bloquear esos perfiles.

La última en convertirse en víctima de los haters ha sido Olaia Maneiro. La integrante de Tanxugueiras decidió cerrar sus redes sociales a raíz de los constantes mensajes de odio que recibía en su perfil personal.

En el día de ayer tanto ella como Sabela celebraron su 32 cumpleaños y en la felicitación de su pareja, los fans de la cantante conocieron el por qué de su desaparición en redes. Junto a la bonita felicitación explica que Olaia está pasando por un momento de "agobio" ante la exposición pública a la que estaba sometida gracias al éxito del trío y confirmaba que se había borrado las redes en las últimas semanas.

"Cansa de tanto "hate" fai unhas semanas borrou as súas redes. Empreguemos as RRSS dende o afecto e non dende a crítica e o odio. Fagamos que sexan espazos de encontro e aprendizaxe mutua, tezamos unha rede de apoio, non de caza e pesca. Así que se a queredes felicitar aquí tendes un oco" escribía en la publicación que compartió en sus redes sociales para felicitar al "amor de su vida" y en la que ánimo a sus seguidores a dejarle mensajes.

Hace unos meses su cuenta de Twitter fue hackeada y desde su perfil se empezaron a lanzar mensajes contra Chanel. Una situación que provocó que los fans de la representante de Eurovisión cargaran sin piedad contra la gallega. Después del chanelazo los mensajes desagradables no dejaron de llegarle a las integrantes del grupo, acusándolas de no felicitar a su compañera cuando en realidad lo habían hecho en privada.

Diferentes situaciones que acabaron con la paciencia de Olaia que la llevaron a cortar por lo sano y cerrar sus redes durante al menos, una temporada.