La cantante pontevedresa Leticia Rey presenta este domingo a las 21.00 horas en la Sala Garufa Club su primer disco de larga duración, Lux. Rey propone un álbum conceptual muy relacionado con las energías que transmiten las diferentes luces del día, desde la mañana a la noche, junto con las emociones que le despiertan los astros como el Sol y la Luna.

¿Cómo vive la publicación de su primer disco largo?

La sensación es de incredulidad. Se me saltan las lágrimas. Hay muchísimo trabajo detrás. No es solo un recorrido exterior, también hay mucho esfuerzo interior. A mí, este disco me supuso un desafío mental y emocional para superar bloqueos, inseguridades y demonios internos. No solo ha sido un trabajo de preparación vocal o de composición, también ha sido un reto como humana. Y, por supuesto, ayuda mucho el apoyo de familiares y amigos. Los primeros oídos son siempre los de mamá.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajo detrás de este proyecto?

Fue una idea casual. El disco es un viaje a través de las luces del día. Todos los temas están ordenados estratégicamente según la luz del día bajo la que fueron compuestos. Empezamos por los primeros, bajo las luces de la mañana, y poco a poco va oscureciendo hasta adentrarnos en las profundidades de la noche. Hago muchos símbolos del Sol y de la Luna porque tienen implicaciones esotéricas. Es un viaje a través de la luz y de mí misma.

Algunas de las canciones ya las había publicado en trabajos anteriores. ¿Por qué decidió incluirlas en Lux?

Antes de Lux saqué un EP con cuatro temas, pero lo hice en acústico. Yo ya tenía este proyecto preparado, pero se me planteó la oportunidad de sacar ese mini álbum. Escogí los cuatro temas más representativos de todo el viaje para hacerlos en acústico. Y en Lux, que es con toda la banda y cuenta el viaje completo, también tenían que aparecer.

¿Grabar un disco en directo dobla la presión sobre la artista?

Tiene otra magia. La atmósfera de algunos directos es especialmente mágica. Y la de aquel concierto lo fue. Para mí, aunque tenga un poco más de presión, tiene una sensación completamente diferente. La experiencia fue de diez. Espero repetir.

¿Dónde se grabó la actuación?

Hemos pactado entre la discográfica y yo que vamos a mantener el misterio. Lo revelaremos cuando seamos disco de oro (risas).

¿Por qué compone la mayoría de sus canciones en inglés?

Más que una decisión, tiene una razón intuitiva. Siempre he sentido conexión con el inglés. Estudié filología inglesa y a mí me apasiona esa lengua. Además, tiene una sonoridad muy agradable. A mí me resulta muy meloso para cantar.