El actor y humorista Xosé A. Touriñán presentó en el museo de la cerveza de Estrella Galicia (MEGA) la primera colaboración de la firma textil elPulpo y Estrella Galicia: una colección cápsula diseñada y realizada de forma sostenible utilizando materiales y fibras orgánicas.

From North to the World, es una cápsula slow de edición limitada compuesta por un total de 11 prendas y accesorios atemporales y sin género, cuidados al detalle, prestando especial atención al diseño y calidad. Está inspirada en las raíces de Estrella Galicia y elPulpo: el norte y su esencia atlántica, que se representan en hoodies, camisetas, prenda exterior y complementos como gorras y mochilas.

Se ha utilizado una paleta de color en tonos neutrales, como guiño a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, que contrastan en detalles hand made con los colores originales de Estrella Galicia, el rojo y el negro.

En esta cápsula Limited Edition SS22 cobra especial protagonismo la historia de Estrella Galicia, vinculada desde sus orígenes a la cultura de la cerveza y a la música, que se han representado a través de la customización del icónico Pulpo, que ha evolucionado dando lugar a elPulpo x Estrella Galicia, o Pulpo Cervecero, que refleja el espíritu urbano, desenfadado y vanguardista de la colección.

Manel P. Piñón, director de Trade Marketing de Hijos de Rivera, señaló en la presentación que “colaborar con una marca de moda que comparte tantos valores con nosotros, además de nuestro origen atlántico, ha sido todo un proceso de aprendizaje y de puesta en común que ha dado como resultado una estupenda colección de la que nos sentimos muy orgullosos”.

Para José A. Chacón, fundador elPulpo, “nuestras raíces y la apuesta por la sostenibilidad se reflejan en una colección slow, funcional y con diseños originales pensados para un público que busca vestir con prendas especiales y con personalidad”.

From North to the World está a la venta desde ayer en la tienda online de Estrella Galicia, La Cervecería de la Resistencia (https://estrellagalicia.es/tienda/accesorios/ropa-de-cerveza/el-pulpo/), en MEGA, en las tiendas física de elPulpo de A Coruña y Madrid y en www.elpulpo.es.