Kamala Khan, último personaje en usar el seudónimo Ms. Marvel, tuvo un primer cameo en el tebeo Capitana Marvel en 2013, pero sacudió realmente el mundo un año después, cuando tuvo su propia serie de cómics. Como parte de su proyecto de mayor diversidad e inclusión, Marvel ofrecía todo el protagonismo a una joven superheroína musulmana y alejaba la acción de la sempiterna Manhattan para centrarla en una Jersey City de vibrante multiculturalismo.

La idea había surgido de conversaciones entre la por entonces editora de Marvel (ahora ejecutiva de sus estudios) Sana Amanat, musulmana y de padres paquistanís, y su colega Stephen Macker. Del mismo modo que podían hacerse tebeos sobre chicos blancos que combinan adolescencia y superpoderes, se podía hacer uno sobre una chica de piel morena que debe incluir a la combinación un tercer mundo: el de la fe musulmana.

Para dar forma al personaje contaron con la escritora G. Willow Wilson, convertida al islam mientras estudiaba historia en Boston, y los ilustradores Adrian Alphona y Jamie McKelvie, quienes recibieron instrucciones de cambiar la sexualización por la cercanía, en el intento de hacer sentir cómodas a posibles lectoras. Misión cumplida: “El cómic significa mucho para mucha gente”, recuerda la actriz Iman Vellani, que debuta en la pantalla en Disney+, como Kamala Khan. Que pudo no ser la primera superheroína musulmana de Marvel (antes estuvieron M y Arena de X-Men), pero sí acabó siendo la primera con serie propia, ahora también teleserie.

La canadiense Vellani ha nacido para el papel, y no solo por ser hija de inmigrantes paquistanís, de haber vivido su corta vida (tiene 19 años) entre dos culturas. Si algo define a Kamala Khan, además de sus raíces, es su amor por los superhéroes. “Leí todos los cómics de Ms. Marvel en el instituto —recuerda—. En 2017 me había disfrazado del personaje en Halloween. Años después, me enteré del casting para la serie. Y el último día de insti me avisaban que el papel era mío. ¡Todo muy surrealista!”.

En la serie, conocemos a Kamala Khan mientras desarrolla su última y sofisticada obra de fan art en torno a Carol Danvers, alias Capitana Marvel.