Una de las leyendas de la música contemporánea se subió ayer al Festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela para demostrar por qué es uno de los grandes. Hablamos de Liam Gallagher, sin bien hubo momentos realmente apoteósicos en esta segunda jornada como la vivida con JQuiles.

El puertorriqueño Justin Quiles se hizo con la audiencia con una acertada selección de canciones y una entrega total.

La música gallega también estuvo representada traspasando fronteras con Budiño que presentó un adelanto de su próximo disco. Además, Wöyza demostró —con The Galician Messengers— por qué es una de las grandes voces del Estado; mientras que los Kings of the Beach también gustaron con ese rock puro y superfresco.

Al cierre de esta edición, continuaba el concierto de Liam Gallagher y se esperaba el directo estelar de los enormes Editors, aunque también había expectación por los ritmos bailables de Galican Army y del dúo galo de música electrónica Justice. Hoy se celebrará la última jornada del evento, rey de reyes de los festis gallegos en el circuito pop.