María Teresa Campos cumplió ayer 81 años y lo hizo por todo lo alto. La veterana comunicadora disfruta ahora de un momento tranquilo en su nuevo hogar y exprimiendo al máximo su tiempo libro con sus amigas, familiares y seres queridos que no dudan en acudir a verla cada cierto tiempo para seguir cuidando la relación. No cabe duda que, después de tener una carrera intachable en sus espaldas, la veterana comunicadora puede hacer lo que le de la gana. Hace unas semanas, María Teresa volvía a la esfera pública tras concederle a Kiko Hernández una entrevista para la revista Diez Minutos en la que hablaba de todos los temas de actualidad que hay en estos momentos servidos en bandeja. Unas declaraciones que han sido de lo más polémicas por hablar en concreto, de Ortega Cano y de sus hijos. Además, esta entrevista salpicaba a sus hijas, ya que Terelu no estaba enterada de que su madre se fuera a sentar con Kiko Hernández.