El pasado fin de semana se produjo la filtración de un vídeo íntimo de Santi Millán, que acabó en las redes sociales en contra de su voluntad de forma inesperada. Horas después de lo ocurrido y de convertirse el domingo en trending topic, el presentador catalán quiso condenar los hechos a través de unas escuetas palabras en ABC. “Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito”, dijo de forma contundente a la hora de clasificar la filtración.

El presentador de Got Talent no quiso entrar en detalles sobre qué tiene previsto hacer, pero todo apunta que pondrá (o habrá puesto) a disposición de la justicia los hechos. “Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar nada”. Una vez más, se comprueba también la falta de control por parte de las empresas que gestionan las redes para bloquear la difusión de este tipo de vídeos.

En este caso, se habría incumplido el artículo 197.7 del Código Penal en el que se condena la publicación y difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. Un delito que está castigado con una multa de seis a doce meses o con pena de cárcel de tres meses a un año.

En el vídeo en cuestión se veía al presentador manteniendo relaciones sexuales con una mujer de identidad desconocida. A Millán se le ve preocupado porque el ángulo, la luz y la cámara estuvieran en la posición más idóneas. El vídeo en cuestión dura apenas 45 segundos pero en él ambos han dado una lección de responsabilidad, empleando las protecciones necesarias que requieren este tipo de actos. No obstante, la grabación no parece haber tenido la misma protección, pues ha terminado filtrándose a las redes.

No se sabe cómo se ha filtrado el vídeo y también se desconoce si el presentador ha sido una víctima de hackeo. Santi Millán, de 53 años, esta casado con la productora de televisión Rosa Olucha desde hace más de 10 años y tienen dos hijos en común. Olucha también reaccionó a este asunto con un enigmático mensaje con varias imágenes. En la primera aparece la foto de unas orquídeas blancas. En la siguiente foto, Rosa Olucha añade el texto “Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto. ¿Coños?”.