De fiesta en fiesta, de evento en evento y currando en profesiones molonas. En eso ocupan su existencia los pijos de First class, el reality (ellos acuñan el término surreality, por sus momentos surrealistas) que ha estrenado Netflix y que levanta ampollas. Porque hay quien envidia esa vida pero también a quien le horroriza tal despliegue de exhibicionismo y ocio infinity. Era de esperar que diera rabia. Es lo que buscó el reality Mujeres ricas, que emitió en 2014 La Sexta, en el que se mostraba cómo se gastaban la pasta cinco nuevas ricas marbellís, o lo que busca Los Gipsy Kings. Y lo que provoca Soy Georgina, de la propia Netflix. Aunque, claro, el pijerío catalán es menos dado a exhibirse y quizá ese es uno de los atractivos. Pero estos chicos del invento de Marta Torné saben lo que hacen. Veamos quiénes son:

Àlex Agullo.

Reconocido relaciones públicas de la agencia XXL Comunicación, muy popular entre la jet set barcelonesa. Es el yerno del exalcalde Xavier Trias. Hace dos años contrajo matrimonio con uno de sus cuatro hijos, el ingeniero químico Roman. La fiesta de la boda fue uno de los mejores eventos que ha podido organizar. Además de uno de los protagonistas activos del reality, es uno de los miembros, junto con Roger Gual (marido de Torné), de Rara Avis, la productora, junto con The Mediapro Studios, del espacio.

Aldo Comas.

El más bohemio y excéntrico. Vive en una finca del Empordà rodeado de gallinas, cabras, llamas y una avestruz y, como se considera “un hombre del Renacimiento”, canta, actúa y pinta. Una actividad, esta última, muy presente en el reality, que le hace adoptar actitudes dalinianas. Casado con la actriz cordobesa Macarena Gómez (La que se avecina), la pareja triunfa en las alfombras rojas. Estudió en el Collège Alpin Beau Soleil de Suiza y de allí se llevó un amigo: Andrea Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco. Amante de los deportes de riesgo (fue dueño de los túneles de viento Skydream Factory), practica paracaidismo y siempre lleva un paracaídas consigo. Porque nunca se sabe.

Clara Courel.

Tiene 52 años (aunque lleva dentro una niña, que disfruta vistiéndose con tul rosa) y es una experta en moda. Fue redactora jefa de la revista Elle y ha escrito en infinidad de publicaciones, pero la fama le vino sobre todo con sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa y Sabor a ti. Es la fundadora de la agencia Courel Comunicación. Fan incondicional de Sylvester Stallone, sueña algún día con lograr ser actriz. Su pareja es el marchante de arte Hugo Portuondo.

Archie Alled-Martínez.

Es uno de los talentos de la moda española, una vocación que empezó a cultivar en Londres, donde estudió y se introdujo en la firma Givenchy. Ha vestido a Harry Styles y ha lanzado una colección cápsula gender neutral con la firma Karl Lagerfeld. Este imparable ascenso en su carrera y su altísimo nivel de autoexigencia le provocan un continuo estrés que paga con sus ayudantes en el taller. Sin embargo, se muestra más condescendiente consigo mismo en su continua lucha contra el sobrepeso.

Amanda Portillo.

Es la menos afectada del grupo y la que se atreve con todo lo que le echen. Es madrileña y una reconocida ilustradora. Colabora con sus dibujos en diseños de María Escoté y sus prendas las llevan estrellas internacionales como Miley Cyrus. También pincha discos en fiestas. Parece llevarse bien con todos, aunque tiene roces con su expareja Carola Etxart.

Carola Etxart.

Hija de los diseñadores Omar Etxart y Emi Panno, de la extinta firma Etxart&Panno, ha seguido los pasos de sus progenitores y se ha dedicado a la moda. Es muy amiga de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), con los que ha fundado, además de con su entonces pareja Amanda Portillo, la firma de diseño textil As if Clothing. Acaba de ser madre de un niño, Neo, fruto de su relación con Andrei Warren, fundador de Misato Studio, que hace proyectos audiovisuales para marcas como Carolina Herrera.

Meilan Kao.

Nieta de Kao Tze Chien, que fue cocinero del primer restaurante chino de Barcelona, Gran Dragon, y fundador del Shanghai, e hija del chef Josep Maria Kao. Ha estudiado Comercio Internacional y Empresariales y es la máxima responsable del restaurante Kao Dim Sum, al lado de otros dos negocios familiares, en la calle de Bisbe Sevilla (Barcelona): el Kao Street y el Shaghai (tienen otro en Andorra). Su hermana es Nayan, que está casada con Nathan, concursante de Masterchef 2017, y es la directora creativa del grupo KAO. Además de por la gastronomía, Meilan siente pasión por la moda.

Marc Patsy.

Hijo del ex periodista de TV-3 Joan Patsy. Estudió en el London College of Communication y en el London School of Economics y es consultor de inversiones, especialmente de arte. Está casado con Zaida, con la que acude a todos los eventos.

Zaida Márquez.

Es quizá la más pija en el sentido clásico de la palabra, la menos extravagante y la que más choca con el resto al dar sus opiniones. Tiene estudios de diseño de interiores, pero desde que viajó a Londres se dedica a la moda. De mentalidad más tradicional, vive muy ilusionada con todo lo relacionado con su matrimonio y se muestra como la perfecta esposa y anfitriona de sus invitados.

Lucía Sáez–Benito.

Todo en ella es un enigma, ya que solo se sabe que está casada con un señor mucho más mayor, notario de profesión, y que vive en un lujoso piso con servicio, pero se desconoce su edad, algo que su rostro, que ha sufrido operaciones estéticas mal hechas (como ella misma ha confesado), no permite adivinar. Se mueve con libertad por la vida, hace lo que le da la gana (como llevar el cuerpo tatuado y ponerse una camiseta de AC/DC para asistir a una gala “de Pepis” de la Cruz Roja) y tiene la virtud de lograr que los miembros de la pandilla la adoren.