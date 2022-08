La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, protagonista del filme musical Grease, falleció ayer tras una larga lucha contra el cáncer, cuyo último coletazo le fue diagnosticado hace seis años.

Nacida en Cambridge (Reino Unido) en 1948, murió en su rancho de California, donde vivía junto a su esposo John Easterling, y junto al resto de su familia, “tras un viaje de 30 años de cáncer”.

“Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico”, ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

La actriz se hizo famosa más allá de los países anglosajones, donde ya era muy conocida, por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John Travolta. En los años en los que logró ocupar el cuarto puesto en el festival de Eurovisión de 1974 en representación de Reino Unido con la canción Long live love (Larga vida al amor).

Su papel de Sandy en Grease la catapultó a la fama con canciones como You’re the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You. Previamente había tenido éxitos musicales como If Not for You, Let Me Be There o Have You Never Been Mellow. Tras Grease, la actriz australiana hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, de 1981.

En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió tras una masectomía parcial y una cirugía de reconstrucción. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017. En su vida personal, Newton John era madre de Chloe, nacida de un matrimonio anterior con el bailarín Matt Lattanzi y ocupó páginas en los diarios por la extraña desaparición de su compañero Matt McDermott, de quien se dice fingió su muerte en 2005.