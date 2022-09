Ha dado inicio el viaje hacia la próxima edición del Festival de Eurovisión. A falta de conocer la ciudad en la que la BBC británica celebrará las galas en mayo de 2023, cualquier canción que se comercialice desde ayer, 1 de septiembre, puede ser elegida por los respectivos países participantes para participar en el certamen que organiza la Unión Europea de Radiodifusión. Tal y como establece el reglamento del concurso, la letra y la música de las canciones candidatas no pueden publicarse antes del 1 de septiembre. En el caso de que se hayan expuesto públicamente en plataformas de vídeos, conciertos, redes sociales y base de datos, el país participante deberá informar al Supervisor Ejecutivo de Eurovision (Martin Österdahl), que evaluará si la composición es elegible para participar y determinar si ha tenido alguna ventaja respecto al resto. Además de esta regla, y aunque puede ser escrita en cualquier idioma, la canción no podrá sobrepasar los tres minutos de duración, no deberá contener alusiones políticas y no podrá hacer mención a marcas comerciales. Tampoco puede ser interpretada por artistas menores de 16 años.

A pesar de que, por el momento se desconocen la sede y las fechas definitivas, hace unas semanas, TVE desveló más detalles del Benidorm Fest 2023, la que volverá a ser su preselección para elegir a su representante en Eurovisión tras el éxito de audiencias y el gran tercer puesto de Chanel en el certamen europeo. Los interesados en participar en la preselección española podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 10 de octubre. El formulario ya está disponible en la página web de RTVE. Como en la pasada edición, no solo se aceptarán aquellas candidaturas con cantante y canción, sino que también tendrán oportunidades aquellas composiciones que no tienen un artista asignado para interpretarlas. Paralelamente, RTVE invitará directamente a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual para que presenten sus propuestas. Tal y como se especifica en las bases del Benidorm Fest 2023, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de 16 participantes y seis suplentes. El Benidorm Fest regresará con muchas variaciones. La principal novedad es el fichaje de Mónica Naranjo como primera presentadora, mientras que Nacho Cano presidirá el jurado nacional y Christer Björkman, exjefe de la delegación sueca durante 20 años, formará parte del panel de expertos internacionales. El Benidorm Fest pasa de 14 a 16 participantes, ocho en la primera semifinal y ocho en la segunda. Ocho pasarán a la gran final. Las galas tendrán lugar el martes 31 de enero, el jueves 2 de febrero y la final el sábado 4. Donde no existen novedades es en el cuestionado sistema de votación, que será igual que en la primera edición: 50% del peso para el jurado profesional y 50% para el público, dividido a partes iguales entre televoto y jurado demoscópico.