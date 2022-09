El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido una finca en la localidad ibicenca de Sant Josep que no tiene ni cédula de habitabilidad ni licencia final de obras, por lo que el inmueble se encuentra en una situación de irregularidad, según El Periódico de Ibiza.

Por la mansión de 568 metros cuadrados, que está ubicada en suelo rústico agrícola, el exdelantero del Barça y actual ariete del Paris Saint Germain desembolsó 11 millones de euros en una operación de compraventa que se cerró ante notario el pasado 3 de febrero en Barcelona. Messi y su familia (en la foto) ya hicieron uso de la vivienda este verano. La ilegalidad se debe a la construcción de unas habitaciones en el garaje de la mansión que no figuraban en el proyecto inicial. Estas obras se habían ejecutado antes de que Messi adquiriese la finca, según el Ayuntamiento de Sant Josep. No obstante, el mismo Ayuntamiento ha indicado que se puede revertir esta situación irregular siempre y cuando se suprima esta parte de las obras que no constaba en el primer proyecto.