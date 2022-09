La Oxford Union es una reputada sociedad privada de debate fundada en 1823 que, a lo largo de su historia, ha contado con la presencia de eminentes pensadores, políticos, científicos y artistas, sin descuidar a las estrellas de la cultura popular del momento. En febrero de 2018, abría sus puertas a Héctor Bellerín (Calella, 1995) para que diera una charla sobre sus múltiples inquietudes más allá del fútbol: la moda, la ecología, la salud mental y, también, el proceso independentista catalán. Era el primer futbolista en activo de la Premier League que tenía tal privilegio y, sin duda, lo supo aprovechar: con un asombroso inglés con acento del norte de Londres y una elocuencia infrecuente en el mundo del fútbol, Bellerín confirmó que era un tipo especial, el “único jugador genuinamente cool de la Premier”, como lo definió en 2019 Joel Golby en un artículo en la revista Vice.

A los 27 años, Bellerín regresa al Barça para intentar adueñarse de ese lateral derecho que anda cojo desde los buenos tiempos de otro jugador estiloso, aunque en órbitas opuestas, como Dani Alves. Es fácil que el look de Bellerín (el habitual bigote, la melena a lo jugador búlgaro de los 80, el gusto por los bucket hacks y los trajes fluidos) pueda llevar a error y convertirlo en un hortera o un frívolo. Nada más lejos de la realidad. Intentamos desentrañar, en forma de cinco claves, las razones por las que es un futbolista único en su especie:

La moda.

Salta a la vista que es un apasionado de la moda, pero a años luz de la exaltación del marquismo de lujo inherente a las jóvenes y adineradas estrellas del fútbol. Los hábiles cazatendencias británicos pronto se percataron de que el joven Bellerín, que llegó a Londres desde La Masia en 2011 a los 16 años, tenía potencial de icono, condición que, durante su década en la capital inglesa, le permitiría protagonizar campañas para H&M y Adidas, posar con ropa de Prada, Raf Simons y JW Anderson, e incluso desfilar en 2019 en París para Louis Vuitton de la mano del malogrado Virgil Abloh. El gusto por la moda le viene de casa, puesto que su madre y su abuela trabajaban en su taller de costura en Badalona. En el programa de Movistar Plus+ Informe+ | Moda & deporte, emitido en abril, admitía que ahora solo viste “ropa de segunda mano”, en una apuesta tanto estética como ecosostenible.

El inglés.

Hay futbolistas y entrenadores españoles que se desenvuelven fluidamente con el inglés gracias a sus largas estancias en la Premier, como Fàbregas o Azpilicueta, pero lo de Bellerín es, también aquí, especial: su inglés puede considerarse nivel nativo. En una entrevista al medio digital La media inglesa, admite que siempre se le había dado bien el inglés, aunque cuando aterrizó en Highbury en 2011 se percató de que no entendía apenas nada. Su compañero y amigo Jon Toral, de madre inglesa, le ayudó a perfeccionar errores y fueron clave en su mejora fonética las numerosas visitas que, de noche, hacían a clubs de billar donde practicaban el snooker en compañía de otros jóvenes jugadores del Arsenal.

Didion, Broncano y Obama.

Broncano quedó perplejo cuando Bellerín, en compañía de Borja Iglesias (otro inquieto), le regaló en directo El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. “¿Un libro? ¿Me regalas un libro?”. “Te lo iba a traer en inglés, pero no sabía si leías en inglés”, le espetó Bellerín. “La verdad es que es un gran libro. Muy emocional. Y ella escribe muy bien”. Broncano pareció descolocado, pero es que el jugador nunca ha ocultado sus inquietudes. En un videotest sobre aficiones que le hizo el Betis tras ser cedido al club andaluz, el futbolista admitió que su asignatura favorita cuando era niño era Historia, que le encantaría conocer a Obama y que, de no haberse dedicado al fútbol, habría dirigido sus metas hacia la creatividad audiovisual. En 2016, explicó en The Times que había estudiado una diplomatura en marketing online por la Universidad de Pensilvania.

La vocación ecologista.

El Forest Green Rovers es un club de la tercera división inglesa conocido por ser el primero del mundo con el reconocimiento de ser neutro en carbono. En septiembre de 2020, Bellerín se convirtió en su segundo accionista mayoritario. Además de ofrecer menús veganos en el restaurante del estadio los días de partido y de vestir equipaciones hechas con residuos de café molido y plástico reciclado, juega sobre un césped en el que está prohibido el uso de productos químicos. También en 2021, el futbolista se adhirió a la iniciativa One Tree Planted, que se comprometía a plantar 3.000 árboles cada vez que el Arsenal ganara un partido.

El mundo en que vivimos.

Los deportistas suelen ponerse de perfil a la hora de expresar sus opiniones personales sobre situaciones, problemas o conflictos del mundo que les ha tocado vivir. Bellerín ha desafiado el canon timorato y ha hablado con ambages sobre los riesgos para la salud mental de los deportistas de elite, la homofobia en el mundo del fútbol o la guerra de Ucrania. Sobre este último punto, en la citada entrevista con La media inglesa, Bellerín abría sin miedo un melón conflictivo: “Me parece bastante duro ver que nos interesa esta guerra más que otras. La guerra en Palestina ha sido completamente silenciada, y también pienso en Yemen, en Irak...”.