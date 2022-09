Jorge Javier Vázquez regresó el lunes a Sálvame tras las vacaciones. Y lo hizo a lo grande, llegando en avioneta y anunciando la publicación de su tercer libro, Antes del olvido. Un proyecto en el que empezó a trabajar el día que murió Mila Ximénez y que le ha servido “para poner el corazón encima de la mesa”, según explicó ante sus compañeros. El presentador reveló que ha pasado uno de los años más complicados de su vida por la pérdida de su amiga: “No sabía que se podía vivir con tanto dolor, que se podía vivir con tan pocas ganas”.

“A los 52 años me sentía viejo, de pensar que esto se había acabado y que no tenía ningún sentido”, confesó. “La única manera que he tenido para salir de este pozo ha sido escribir un libro. He pensado que, si lo escribía, tenía que hacerlo con todas las consecuencias. Cuento cosas de mi vida que antes no me hubiera atrevido a contar”.