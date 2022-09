Apple TV+ ha lanzado esta semana el tráiler del próximo documental de Selena Gómez titulado My mind & me: no cambiaría mi vida, que abarca los últimos seis años de su vida. Durante la presentación de la cinta, los fans han podido ver a la cantante, de 30 años, en varias ocasiones diferentes en las que sonríe, ríe y rompe a llorar.

La estrella estadounidense no ha dudado en compartir el tráiler en su cuenta de Instagram: “Mi mente y yo. A veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar... Pero no cambiaría mi vida”, ha escrito junto a un vídeo de presentación. “Después de años en el centro de atención, Selena Gómez alcanza un estrellato inimaginable”, apunta un comunicado de prensa de la semana pasada. “Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, un giro inesperado la lleva a la oscuridad. Este documental crudo e íntimo abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz”, añade la intérprete. La cinta, que se estrenará el 4 de noviembre, está dirigida por Alek Keshishian, quien dirigió el documental musical de 1991 Madonna: Truth or Dare.