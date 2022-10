Hace poco más de una semana, Risto Mejide y Laura Escanes sorprendían al anunciar decidían tomar caminos separados. La pareja ponía fin a su relación después de siete años de amor y una hija en común.

Aunque la noticia causo un gran revuelo, ambos se mostraron muy respetuosos el uno con el otro y aseguraban que "todo está bien" entre ellos. De hecho, la ex pareja se rencontraba este fin de semana para celebrar el tercer cumpleaños de su hija Roma.

Ahora, tan sólo unos días después del anuncio de la separación, se ha sabido que Risto podría estar abierto al amor, ya que se habría inscrito en una aplicación de citas. Según ha publicado la revista 'Semana', han accedido al perfil que ha abierto el comunicador en Raya, una app de citas exclusiva para famosos y millonarios.

"Si no soy extraordinariamente guapo es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no", se presenta Risto en su perfil según recoge la mencionada publicación.

Raya es la alternativa que usan numerosos personajes conocidos para encontrar pareja. Algo así como un Tinder de famosos al que no es fácil acceder. Tan solo el 8% de las personas que desean ser miembros de esta elitista comunidad de solteros, consiguen ser aceptados y tener acceso a ella.