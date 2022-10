Paula Ribó (Barcelona, 1990), esto es, Rigoberta Bandini, publicó ayer La emperatriz, un esperado álbum autoeditado que recoge su obra en los último dos años con temas que progresivamente incrementaron su fama, como la festiva Too Many Drugs e o las empoderadoras Perra y Ay Mamá, con la que a punto estuvo de representar a España en Eurovisión 2022.

Hace un año grabar un disco no estaba en sus planes. “¿Por qué lo necesito? ¡Si yo solo quiero hacer canciones!”, solía decirse ante las insistencias externas... Hasta que sintió esa necesidad y pensó que, con tantos temas ya publicados, la mayoría “muy catárticos”, necesitaba otros nuevos que “redondearan” la imagen que proyectaba con su faceta “más calmada e introspectiva”.

“Más pequeñas y autobiográficas”, es el papel que cumplen La emperatriz, dedicado a su abuela, la romántica Tú y yo o Que vivir sea una jardín y Canciones de amor a ti, ambas con su hijo como protagonista.

“Tengo muchas canciones para Nico. Me planteé que podía ser muy pesada porque no paro de hablar de él, pero es que es mi vida. No voy a ir de lo que no soy. Estoy en esa etapa y ahora la gente se la tiene que comer”, reflexiona entre risas, antes de concluir: “¡Así que nada, ahora canciones de amor!”.