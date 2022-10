Las mañanas de Telecinco han vuelto a ser de Ana Rosa Quintana casi doce meses después (342 días) de apartarse de la televisión a causa de un cáncer de mama. La presentadora madrileña, de 66 años, volvió a tomar ayer las riendas de su programa. “Les dije que nos veríamos pronto. Se me ha hecho un poco largo, pero buenos días”, comenzó. Mirando a cámara y visiblemente emocionada, agradeció las muestras de apoyo en el último año: “Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes”, dijo. “Llevo 30 años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, explicó.

“Mis compañeros y personas que no conozco me han regalado sus oraciones. Hasta el papa me ha hecho llegar un rosario bendecido”, aseguró antes de poner el foco en su familia: “Sobre todo, muchísimo amor en mi casa. De mi marido, de mis hijos... Sin mis amigas, todo habría sido mucho más duro. También hizo referencia a las “miles de personas que están pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo y lo van a vivir: no pienso guardarme nada. Intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año”. En este sentido, afirmó: “Hay que decir que estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco o siete años. Hay que dejarlo muy claro porque otras personas están pasando por lo mismo y esto no es de un día para otro”.

Ana Rosa afirmó que “el gusanillo del periodismo” no le ha abandonado durante todo este tiempo “a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa”. Después de enumerar algunos hechos que se han producido durante el último año, como la guerra en Ucrania, la crisis energética o la muerte de Isabel II, pasó a hablar de lo que ha denominado “el milagro de las elecciones”.

En este sentido, la periodista se mostró muy dura con el Gobierno de Pedro Sánchez y cuestionó algunas de las medidas anunciadas en las últimas semanas para intentar poner freno a la inflación galopante: “No me digan que no es milagroso que en plena crisis gastemos más que nunca”. “Pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces”, comentó antes de finalizar: “Y ahora en serio, milagro es que yo esté hoy aquí”.

En esas apareció en el plató Joaquín Prat y se fundieron en un abrazo. “He vuelto por el día que te escuché diciendo ‘se me ha hecho bola’. A mí se me ha hecho una pelota enorme. Estoy súper nerviosa, tengo la garganta seca. Ha sido tan impresionante todo, que dentro de que es muy duro, no tengo vida para agradecer el consuelo de tanta gente”, dijo.

Coincidiendo con el anuncio de su regreso medio centenar de personalidades, trasladaron sus mejores deseos a Ana Rosa Quintana en un vídeo que Mediaset grabó para darle la bienvenida.