Heidi Klum, un gusano en su fiesta de Halloween

Tras dos años de parón por la pandemia, Heidi Klum se ha superado a sí misma con un inusual disfraz de Halloween. En esta ocasión, para la 21º fiesta anual que organizó la noche del 31 de octubre, celebrada en Manhattan, Nueva York, la modelo se transformó en un gusano gigante, de la cabeza a los pies. Todo su cuerpo quedó cubierto por una especie de masa gelatinosa rosada, y tan solo quedaban al descubierto sus ojos y su boca. “Happy Halloworm!”, escribió la empresaria, de 49 años, en su cuenta de Instagram con un juego de palabras con el nombre de gusano en inglés (worm).

Klum asistió a la celebración acompañada de su marido, Tom Kaulitz, el músico de la banda Tokio Hotel, disfrazado del pescador que necesita el gusano para su caña de pescar. Lo más chocante de su salvaje look fue su ojo colgante por culpa del anzuelo.

“Traté de salir de mi zona de confort y se me ocurrieron otras cosas. El año pasado pensé que un árbol sería realmente genial, o algo como una planta, y luego pasé de planta a gusano de lluvia”, dijo la modelo en la alfombra roja, y explicó que había tardado más de 10 horas en elaborar el complejo disfraz, uno de sus favoritos. “Este es uno de los mejores, porque es inusual, grande y raro”.

Como otras veces, en sus redes sociales, Klum ha ido informando de todo el laborioso proceso de maquillaje, en el que ha colaborado un equipo de profesionales formado por Mije Marino (maquillador de prótesis profesional); el artista Mike Fontaine, que ha trabajado en diversos filmes de ciencia ficción, así como Jerry Constantine, maquillador y especialista en efectos especiales.

El resultado, eso sí, no era muy cómodo de llevar. “Me cuesta mucho moverme, no tengo brazos ni piernas. Y cuando me tiro al suelo y me retuerzo, necesito después que alguien me ayude a levantarme. Estoy un poco atrapada en eso. Siento una sensación claustrofóbica”.

La exclusiva fiesta, que tuvo lugar en Sake No Hana, en el nuevo hotel Lower East Side Moxy, estuvo repleta de estrellas del cine, la música y la televisión. Llamó la atención la presencia del empresario Elon Musk, que acudió disfrazado de guerrero con armadura y estuvo acompañado por su madre, la modelo Maye Musk, vestida de negro.