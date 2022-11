La estrella del country que se transformó en icono pop

Antes de Taylor Swift estuvo Shania Twain. La autora de Man! I feel like a woman! ha anunciado para el próximo 3 de febrero la publicación de su sexto LP de estudio, Queen of me, precedido por los temas Waking up dreaming y Last day of summer. No obstante, esta misma semana se cumple el 25 aniversario del mayor hito de su carrera: Come on over, el disco melódicamente más pop que la catapultó a la fama fuera del circuito country. Hasta la fecha ha despachado 40 millones de copias en todo el mundo —la mitad de ellas en Estados Unidos—, superando con creces el de su anterior The woman in me. Y, por si fuese poco, aún hoy sigue siendo el séptimo álbum más vendido de la historia, así como el segundo de una artista femenina por detrás de la banda sonora de El guardaespaldas. Con motivo de la efeméride, repasamos cómo llegó hasta lo más alto y las vicisitudes por las que tuvo que pasar después.

Infancia traumática

Nacida en la ciudad canadiense de Windsor, con dos años sus padres, Clarence Edwards y Sharon Morrison, se divorciaron. Nunca conoció a su padre biológico. Tras ello, se mudó junto a su progenitora y sus dos hermanas pequeñas, Jill y Carrie Ann, hasta Timmins. Sharon pronto rehízo su vida con un indígena Ojibwa, de nombre Jerry Twain, con el que se casó. Apenas tenían dinero para pagar las facturas o llenar la nevera. Por ese motivo, al cumplir los ocho, su madre empezó a llevarla de madrugada a varios bares locales para que actuara. Aunque lo que pocos sabían entonces es que Jerry era un monstruo. En sus memorias de 2011, From this moment on, relató el día en el que su padrastro golpeó a su madre hasta dejarla inconsciente y metió su cabeza en el retrete. En 2018, en las páginas de The Guardian, también confesó que, desde los diez años, sufrió abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de él. La música fue su salvación. “No buscaba ser una estrella, quería escapar de todo: de ese hogar violento, las tensiones y no tener nada que comer. Cuando tienes hambre no puedes hacer nada más que distraerte del hambre. Y realmente funciona. Es terapéutico. Muchas niñas juegan con muñecas y yo jugaba con palabras y sonidos”, aseveró en la publicación.

Sueño cumplido

En 1983, después de graduarse, puso rumbo a Nashville. Sin embargo, sus aspiraciones en la cuna del country se frenaron en 1987: Jerry y su madre fallecieron en un accidente de coche y volvió a Timmins para cuidar de sus hermanas. No sería hasta 1991 que retomaría su carrera y ficharía por Mercury Records. “Es la única manera que conozco de ganarme la vida, aparte de vender vaqueros o ir a trabajar a McDonald's. Elegí la música. No había vuelta atrás y me lancé a por ello con más fuerza que nunca. Conseguir un contrato discográfico fue un salvavidas para mí. Si vienes de donde yo vengo y te dan un salvavidas, lo agarras”, explicó hace un lustro en Vice. En realidad, su homónimo álbum debut de 1993 pasó desapercibido en las listas de ventas. Pero todo cambió cuando el británico Robert Mutt Lange, productor de AC/DC y Def Leppard, se ofreció a coescribir y producir su próximo LP, The woman in me, editado en 1995: sólo en Estados Unidos vendió 12 millones de copias. La química entre ambos fue tal que, el 28 de diciembre de 1993, contrajeron matrimonio y, en 2001, dieron la bienvenida a Eja D'Angelo, su único hijo.

Recobra su don

Justo antes de iniciar la gira mundial de Up! en 2003, paseando a caballo, una garrapata la infectó con la enfermedad de Lyme. “Mis síntomas eran bastante aterradores porque, antes de que me lo diagnosticaran, salía al escenario muy mareada. Perdía el equilibrio, tenía miedo de caerme del escenario... Tenía desmayos de milisegundos regularmente, cada minuto o cada 30 segundos”, desveló el pasado verano en el documental Not just a girl de Netflix. Y agregó: “Mi voz nunca volvió a ser la misma. Pensé que la había perdido para siempre y que nunca más volvería a cantar”. Durante años los médicos achacaron su disfonía al estrés emocional. Pero el otorrinolaringólogo Robert Sataloff, de Filadelfia, finalmente detectó que los problemas que arrastraba venían de la picadura del arácnido. Él mismo, en 2008, le implantó quirúrgicamente unos estabilizadores Gore Tex en la garganta para que no tuviera que forzar tanto sus músculos vocales. A finales de 2012, ya recuperada, reapareció en su primera residencia en Las Vegas.

Intercambio marital

En 2008, mientras luchaba por volver a recuperar su voz, una noticia sacudió su existencia: descubrió que Robert Mutt Lange, su esposo, mantenía una aventura con Marie-Anne Thiébaud, su asistenta y mejor amiga. El divorcio se oficializó en junio del año siguiente. “Cuando lo perdí, el dolor fue similarmente intenso a la pérdida de mis padres. Fue como una muerte, un final permanente para muchas facetas de mi vida. Nunca superé lo de mis padres. De modo que pensé: Mierda, nunca voy a reponerme de esto. ¿Cómo voy a salir de este agujero en el que he caído?”, contó en la cinta de Netflix. Lo que nadie esperaba de este culebrón es que, a finales de 2010, anunciaría su compromiso con Frédéric Thiébaud, un ejecutivo suizo de Nestlé. ¿Quién es él? Pues nada más y nada menos que el antiguo marido —también engañado— de Marie-Anne. “Que hayamos terminado juntos es un enredo, pero es un enredo hermoso”, dijo en 2020 en una entrevista que concedió. El 1 de junio de 2011 se casaron en Puerto Rico y, en la actualidad, continúan enamorados hasta las trancas.