El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró al canal estadounidense CNN que planea donar a lo largo de su vida la mayor parte de su patrimonio, estimado en 124.000 millones de dólares, (unos 120.000 millones de euros) para combatir el cambio climático y las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Es la primera vez que el multimillonario empresario hace esta afirmación, aunque no ha dado detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en beneficio de los objetivos que se ha marcado.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta la fecha 10.000 millones de dólares en los últimos diez años a su fundación para la protección del medio ambiente, lo que supone aproximadamente el 8% de su capital actual.

En la entrevista con la cadena CNN, junto a su novia Lauren Sanchez, apuntó que el trabajo filantrópico necesita mucho esfuerzo y aseguró: “Hay un montón de formas en las que creo que también se pueden hacer cosas ineficaces, así que hay que pensarlo con cuidado y hay que tener gente brillante en el equipo”.

“La parte difícil es descubrir cómo hacerlo”, ha afirmado Bezos durante la entrevista. “No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Requirió un trabajo arduo y compañeros de equipo muy inteligentes. Y estoy descubriendo, y Lauren está descubriendo, que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es muy difícil”.

Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco.

“La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto, así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora”, subrayó.

Previamente, Bezos había sido criticado por no firmar Giving Pledge, la campaña lanzada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffet para alentar a los multimillonarios a donar la mayor parte de su riqueza a través de la filantropía.

El magnate y su pareja concedieron esta entrevista con motivo del Premio Bezos al Coraje y la Acción Cívica a la cantante estadounidense de country Dolly Parton, que recibió 100 millones de dólares para dedicarlos a actividades benéficas.