El intérprete inglés Rod Stewart, de 77 años, ha contado en una entrevista con el diario The Sunday Times que rechazó una suculenta oferta por cantar en el Mundial de Catar. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar allí. Lo rechacé. No me parecía correcto ir” dice el cantante. “Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, añadía. Tras ser preguntado por la falta de derechos LGTBI+ en el país árabe, Stewart ha advertido que “los aficionados deben tener cuidado”. Además, ha bromeado con que “habría estado bien” tocar en el evento deportivo su tema The Killing of Georgie, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970. Stewart es conocido por su compromiso político y solidario. Hace unos meses acogió en su casa a una familia de refugiados ucranianos. Según contó al periódico británico The Mirror, se encargó de buscarles y costearles vivienda y sustento.