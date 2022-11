Julio José Iglesias presentó ayer a su nueva novia, la modelo brasileña Vivi di Domenico, que le acompañó, disfrazada de fantasma, en su presentación como imagen de la marca de joyas Ghost. “Es una chica muy parecida a mí: le encanta el deporte, es muy espontánea, siempre estamos de acuerdo en qué vamos a hacer. Las discusiones son inevitables de vez en cuando, pero me llevo muy bien con ella; es encantadora. Me encanta que siempre es muy positiva y eso la verdad es que a mí me atrae mucho”, explicó el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler.