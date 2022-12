El teatro Rosalía de Castro fue el escenario ayer de la gala Música baixo as estrelas, incluida en el Festival de Artes Inclusivas Festigual y en la que participaron seis artistas que actúan habitualmente en las calles coruñesas. El poeta Abel García Pantín, la saxofonista y cantante Sophie Simonds, el dúo Improvisons, el violinista Dani Convulzionez y la banda Feral Booty tuvieron la oportunidad de ofrecer sus actuaciones en el recinto municipal, donde también estuvo presente el coro de música soul Sisters in the House. El espectáculo, que tuvo carácter gratuito, fue presentado por el artista multidisciplinar Fernando Pujalte, popular en la ciudad por su inseparable Lilicleta.