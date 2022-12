Para o director Ángel de la Cruz a preestrea de onte do seu filme O home e o can tiña un significado especial, porque tiveron que pasar catorce anos para que se volvese poñer detrás dunha cámara para rodar unha película tal e como el quería. O seu anterior traballo tamén se preestreou no Colón, tamén en novembro, así que, a xornada de onte foi de moitas emocións. “A estrea está prevista en toda España a principios do 2023 pero queriamos facer unha preestrea preto do Nadal porque a película, en certa medida, aínda que é unha homenaxe ao neorrealismo italino, é tamén un pequeno conto de Nadal”, sinalou o director, Ángel de la Cruz, que engadiu, ademais, que este proxecto, xa antes de chegar ás salas acadou nove galardóns en tres meses en só tres festivais. “Ao mesmo tempo anda a circular nas distintas plataformas musicais o videoclip do tema central da película, composta pola cantautora Pauliña, a protagonista feminina do filme, que se titula Tan, tan que é unha especie de panxoliña e que está funcionado fantasticamente ben”, relatou. O protagonista da historia é Manuel, un home que queda só na súa aldea co seu can e que, por circunstancias, ten que saír dese rural despoboado para ir á cidade. Alí atópase con Paula, unha rapaza que procede dunha familia desestruturada e que só quere fuxir. Aínda que son moi diferentes, os dous personaxes chegan a entenderse. O home e o can é, como explica o seu director, unha película sobre a soidade non escollida, pero tamén é como un conto de Nadal. Está rodada integramente en branco e negro e en galego.