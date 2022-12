El presentador Jesús Vázquez, de 57 años, se está paseando estos días por los platós de televisión pidiendo ayuda para Ucrania con un chaleco azul, en su papel de embajador español de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Una labor apartada de los focos mediáticos que ha llevado al popular comunicador gallego a viajar, desde hace más de 15 años, por varias partes del mundo y a pedir la colaboración ciudadana para la ayuda humanitaria de múltiples personas y regiones.

Ayer pasó por Ya es mediodía (Tele 5) y se emocionó al rememorar algunas de las situaciones que ha vivido estos días en que ha visitado la frontera de Rumanía con Ucrania. “Allí he visto cómo cada día que pasa cientos de refugiados abandonan el país. Vienen incluso en sus coches, con las cosas que han podido llevar consigo y te cuentan el terror que han dejado atrás, sus casas destruidas por las bombas. Vienen porque les ha caído una bomba en su vivienda y no tienen dónde ir. Sin techo, sin agua, sin luz... vienen en silencio porque tienen un shock tan grande porque te dicen que su vida era normal hasta hace unos meses”, explicó, antes de pedir a los espectadores que hagan un donativo a Acnur.

“Es un conflicto muy diferente a otros en los que he estado. Primero, porque es en Europa. Quiero decir, que es muy parecido a lo que podría pasar en un país como el nuestro si se declarara un conflicto, que nos puede pasar. Eso es lo que me sobrecoge de esta misión”, destacó. “He estado en muchas misiones y por supuesto que todos son seres humanos, pero cuando uno viaja a África o a otros conflictos le parece que está un poco alejado y que no va mucho con nosotros. Hay que ir allí y ver cómo lo pasan de mal... Pobres, en África, que están en vías de desarrollo... No, esto está pasando en Europa y son gente como nosotros en todos los sentidos”.

El conductor de formatos televisivos de Mediaset explicó ayer también en el programa que presenta Joaquín Prat que “el 50% de los ucranianos que huyen a Rumanía están principalmente en Bucarest. No sé por qué se ha centrado mucho la atención solo en la frontera con Polonia porque Rumanía está haciendo una gran labor de ayuda. Ellos son la siguiente frontera. Si Ucrania cae, los siguientes son Polonia y Rumanía”, indicó el presentador, que en estos años como embajador de Acnur ha estado en Somalia, Ruanda, Libia, Etiopía, Siria, y Colombia, entre otros países.

“He podido comprobar de primera mano lo rápido que una guerra te cambia la vida, te la pone del revés, te la destroza. Pero a diferencia de otras misiones he sentido dentro el zarpazo de la proximidad, de lo cerca que está de nosotros. Ha sido la trágica constatación de que cualquiera de nosotros puede convertirse en refugiado de la noche a la mañana”.

“Y la primera ayuda y consuelo que reciben es de Acnur. Comida caliente, agua, ropa, mantas, atención médica y psicológica, asesoramiento legal.... los almacenes de Acnur están preparados para lo que pueda pasar”, dijo Vázquez, antes de expresar un deseo. “Ojalá se sentasen a hablar, pero por si no es así Acnur está listo para ayudar a quien lo necesite”.