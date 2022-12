La Navidad es un momento de amor y celebración pero también puede ser una época triste cuando faltan aquellos que queremos. Y así es como la vive Ana Obregón. La actriz se enfrente a una de sus navidades "más difíciles", en las que ya no puede disfrutar de la compañía de su hijo ni de sus padres.

La bióloga ha concedido una entrevista a la revista 'Hola' en la que se ha sincerado sobre cómo afronta esta época del año. "No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa", se lamenta mientras recuerda como vivía su hijo Aless estas fiestas. "En Navidad, se ponía el gorro de Papá Noel y llenaba la casa de amigos. Yo me tenía que ir a dormir a un hotel".

Este año Ana repetirá dando las campanadas pero con una compañía diferente. Estará en la Puerta del Sol a Los Morancos, tras la decisión de la pública de apartar a Anne Igartiburu después de 17 años

"Me parecía muy difícil ponerme delante de una cámara para despedir un año tremendamente duro para mí. Este año pensé que ya no podía haber nada peor, pero me tengo que enfrentar con la pérdida de mi padre y de mi madre", confiesa aunque afronta este nuevo reto con ilusión.