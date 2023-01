Como cada año, las Campanadas traen consigo multitud de polémicas. Los looks de las presentadoras o los emotivos discursos suelen acaparar los titulares de los medios de comunicación. Este año, Cristina Pedroche y Ana Obregón han vuelto a ser las protagonistas, pero también el desafortunado comentario de Risto Mejide.

“¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia”, comentaba el presentador, unas palabras que han dado mucho que hablar.

Ana Obregón rompió su silencio y contestó al presentador en sus redes sociales: “Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie”. También recordó a Mejide que tanto ella como Pedroche siempre han liderado audiencias.

Por su parte, Risto pidió públicamente perdón en Todo es mentira: “Desde hace años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes. Se puede pedir disculpas por haber ofendido a las personas inadecuadas y añadió: “Te pido perdón, no me cuesta nada, perdón sin matices”.