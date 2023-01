El príncipe Enrique ha vuelto a atacar a la Casa de los Windsor y en esta ocasión es su hermano, el príncipe Guillermo, el que sale peor parado. Según narra en un capítulo de su autobiografía En la sombra, que saldrá a la venta el próximo martes y a la que el diario británico The Guardian ha tenido acceso en exclusiva de un fragmento, el hijo pequeño del rey Carlos III y la fallecida Diana fue víctima de una agresión física y verbal por parte de su hermano tras una pelea relacionada con Meghan Markle.

De acuerdo con el rotativo, el duque de Sussex describe una escena de lo más violenta ocurrida en 2019 en su casa de Londres, cuando su hermano, el heredero al trono inglés, llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, terminología que, según refiere Enrique, su hermano había calcado de lo que la prensa británica escribía sobre la duquesa de Sussex.

Esa fue la mecha de la pelea, que se elevó de tono en la cocina de la residencia de Nottingham Cottage donde vivían entonces los Sussex: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó mi cadena y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, y los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que se fuera”.

Según explica Enrique en sus memorias, Guillermo se acercó hasta su residencia para aclarar toda la controversia y múltiples polémicas que rodeaban a los entonces recién casados. La tensión aumentó cuando Enrique le reprochó a Guillermo que actuara como un heredero y le afeó la poca ayuda que recibía de este ante la lluvia de críticas que llegaban por su matrimonio con Meghan.

En la polémica docuserie de Netflix Harry & Meghan, estrenada hace un mes, Enrique también abordó las múltiples disputas con su hermano mayor, y lo acusó de reaccionar con ira a su decisión de abandonar la monarquía británica. “Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y chillándome y a mi padre (el ahora rey Carlos III) diciendo cosas que no eran ciertas y a mi abuela sentada en silencio y asimilarlo todo”, describe en la serie Enrique, en la que ya acusó a su hermano de la cobertura mediática negativa de la que asegura que fueron víctimas él y Meghan, debida en su opinión a que “robaban protagonismo” a otros miembros de la familia real.

En el fragmento al que ha tenido acceso The Guardian, Enrique también lamenta que su hermano actúe como un heredero, incapaz de entender por qué su hermano menor no se contentaba con ser “el repuesto”. En su libro revela un pasaje muy esclarecedor entre su padre y lo que le dijo en su día a su esposa Diana cuando nació Enrique: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

El resentimiento de Enrique por ser considerado en su familia como un “repuesto” es el tema unificador de su libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan, desde el noviazgo, la boda y su experiencia como padre.

Coincidiendo con la publicación del libro, el príncipe ha concedido dos entrevistas, una a la cadena británica ITV y otra a la estadounidense CBS, que se emitirán el domingo. “No han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación”, dice el duque de Sussex en un avance emitido el lunes por ITV, sin que quede claro a quién se refiere en concreto.

“Me gustaría reencontrarme con mi padre. Reencontrarme con mi hermano”, dice. “Quiero una familia, no una institución”, añade Enrique, de 38 años.