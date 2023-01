El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia se ha mostrado “muy dolido” por las críticas por unas declaraciones en las que consideraba un error y una injusticia la abolición con efecto retroactivo de la ley sálica en su país. El Parlamento sueco derogó en 1979 la ley sálica, que regula la sucesión monárquica a favor de los varones, tras el nacimiento de Carlos Felipe, hijo mediano, aunque no entró en vigor hasta pasados dos años, por lo que fue heredero al trono en ese período hasta que lo asumió la primogénita Victoria.

“Me ha dolido mucho cuando posteriormente he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono”, señaló en un comunicado. “Aclaró” que sus palabras no deben entenderse como una crítica a que haya una mujer heredera. “Una heredera al trono es para mí una obviedad”, dijo.