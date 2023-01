El padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, de 74 años, ha reaparecido en las redes sociales para denunciar que casi es víctima de una estafa. El periodista jubilado acudió a la policía para explicar que le había llegado a su correo electrónico un mensaje en el que le ofrecían una parte de los más de 3,5 millones de euros presupuestados supuestamente para la inexistente e inventada lista de la Oficina Europa de Indemnizaciones, una entidad creada por los estafadores para conseguir datos bancarios y personales.

“Hola Policía, sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo, el pasado día 8”. Ortiz también lo denunciaba a través de su perfil de Twitter donde compartía un pantallazo del correo electrónico que recibió. Él no solo no ha caído en la trampa y no ha pulsado en el enlace sino que, además, con su mensaje ha advertido a otros usuarios que podrían haber sido víctimas de esta estafa que circula por redes y que es muy común.