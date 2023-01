Un misterioso asunto se cierne sobre Madonna, justo ahora que está el mundo de enhorabuena ante la próxima gira de la reina del pop, un homenaje a su carrera de 40 años de “megaéxitos”. Celebration la traerá de nuevo por España después de su última actuación en directo, en 2015, con el tour Rebel Heart. Como entonces, tan solo dará un concierto, previsto para el próximo 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas, perseguidísimas por los fans, salen a la venta mañana.

Prácticamente al mismo tiempo se ha sabido que Madonna podría estar disfrutando en su mansión de una obra de arte que Francia reclama. La alcaldesa de la ciudad de Amiens (ubicada al norte del país), Brigitte Fouré, ha pedido a la Ciccone a través de las redes sociales que preste un cuadro a dicha localidad, un óleo datado a principios del siglo XIX con el que, recalca, esta localidad mantiene un “vínculo muy especial”.

Al parecer, la obra estuvo colgada en el Museo de Amiens, prestada por el Louvre de París, hasta que se perdió durante un bombardeo alemán en el año 1918, casi al final de la Primera Guerra Mundial. El préstamo de Diana y Endymion, una recreación del mito que se cree que pintó el artista neoclásico francés Jérôme-Martin Langlois (París, 1779-1838), sería una oportunidad única para hacer lucir la candidatura de Amiens como capital europea de la cultura en 2028 (la ciudad ganadora será anunciada por la Unión Europea el próximo diciembre).

El cuadro fue encargado por Luis XVIII para decorar el Salón de Diana del Palacio de Versalles. Terminado en 1822, fue adquirido por la República Francesa en 1873 y prestado por el Louvre al Museo de Amiens antes del conflicto bélico. Poco antes del fin de la contienda, se perdió sin dejar rastro, por lo que desde entonces se considera que fue robado.

Adquirido en subasta

El óleo que tendría Madonna en su casa fue comprado en la casa Sotheby’s por 1,3 millones de dólares (unos 1,2 millones de euros) y se puede ver en algunas fotografías que la propia cantante ha subido a las redes sociales. En esas imágenes, se observa que el cuadro es idéntico al desaparecido, aunque algunas mediciones realizadas a partir de ellas revelan que, al parecer, le faltan tres centímetros de altura. Según consideran varios expertos, si es la obra original, en algún momento se le quitó esa parte para eliminar la fecha y la firma del autor.

El museo ha presentado acciones legales contra “personas desconocidas” por el robo de la pintura, ninguna de las cuales, según explica Fouré, debe preocupar a Madonna. “Usted probablemente no conoce Amiens [...], pero hay un vínculo especial entre usted y nuestra ciudad”, le explica en su mensaje. Luego, la alcaldesa comenta que Amiens será candidata a capital europea de la cultura en el año 2028 y añade: “Me gustaría que con ese motivo nos prestase ese cuadro”.

Pero si al final Madonna accediera a la súplica, quizá no volvería a ver la obra colgada de sus paredes. Si el cuadro llega a pisar suelo francés, podría no volver a salir del país ya que, según la legislación gala, las obras que pertenecen al Estado francés no pueden ser vendidas.