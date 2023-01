El nuevo tema de Shakira lo compusieron a tres manos el argentino Bizarrap, ella misma y un tal Keityn. Este último es un compositor latino que estos días ha dado algunos detalles de cómo se gestó la canción. Ella quería más chicha, más alusiones a Piqué en su nuevo tema y ser también un poco más contundente. Parece imposible, visto el resultado final. Keityn, uno de los compositores de la Sessions 53 de Bizarrap, ha explicado que la colombiana tenía apuntada en una lista todo lo que quería decir sobre su ex. El tema lo creó en el mes agosto, mes en el que Piqué y Clara Chía se dejaron ver por primera vez en el concierto de Dani Martín en la Cerdanya, donde todo fueron besos, abrazos y amor a raudales. De ahí la rabia de Shakira, claro. El próximo tema de la colombiana será una colaboración con Karol G. Yo si fuera Piqué estaría temblando. A la que no se ha vuelto a ver es Clara Chía, la novia de Piqué, también diana de la colombina. El shock inicial fue evidente. Su entorno cuenta que está bien, tranquila e intentando llevar una vida lo más normal posible. Va a su puesto de trabajo en Kosmos todos los días, y sigue, como puede, con su vida que ya no es tan normal. En el chat que comparte con su familia ya están todos avisados. Nada de reenviar fotos y audios. Nada de irse de la lengua. Pero eso es imposible. Parece que Clara les ha presentado a Piqué, comieron con él el 26 de diciembre y fue el futbolista quien llevó los canelones.