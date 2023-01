Desde que presentó las Campanadas en TVE junto a los Morancos, nada se volvió a saber de Ana Obregón. La presentadora desaparecía de sus redes sociales preocupando mucho a sus seguidores que, por fin, han comprendido el motivo de su ausencia.

Ana Obregón ha reaparecido en Instagram con un post en el que explica las razones de su silencio a lo largo de estas semanas. La presentadora ha anunciado que 'El chico de las musarañas', el libro que empezó su hijo Aless antes de fallecer, está a punto de ver la luz. "Mi Aless. Llevo más de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado", empieza diciendo la bióloga.

"Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: ‘Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer’. No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo. Pero también quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento. Lo acabaré por ti. Para inspirar, para concienciar, para tu fundación, para la investigación del cáncer, para aprender a apreciar cada instante de este regalo llamado vida", asegura Ana.

Una noticia que han llenado de emoción a los seguidores de la presentadora que, una vez más, le han mostrada su cariño y apoyo en este nuevo proyecto, manifestando las ganas y la ilusión por que el libro salga a la luz.