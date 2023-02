El pasado 21 de octubre, Kiko Rivera sufrió un ictus que, según explicó a David Broncano el martes pasado en La resistencia, ha marcado un antes y un después en su vida. “No hay mal que por bien no venga. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo...”, aseguraba el hijo de Isabel Pantoja. Pero nada más acabar la entrevista, y como recoge un vídeo, Kiko se fue con unos amigos a comerse una hamburguesa en plena calle y posteriormente se fumó un cigarro. Una pillada que demuestra que el hijo de Isabel Pantoja se salta los consejos médicos. “Lo siento. No me linchéis”, ha contestado él en sus redes. En la entrevista, Kiko también dejó caer que está preparando un nuevo disco y que le gustaría hablar “en privado” con su hermana. También dejó de nuevo la puerta abierta a una posible reconciliación con su madre.