Gafas negras, la preceptiva mascarilla sanitaria, fular al cuello, abrigo y un gran bolso negro, rodeada de fotógrafos, reporteros y curiosos para variar. Isabel Pantoja llegaba así al aeropuerto de Miami donde esta noche y mañana se subirá al escenario para dar inicio a su gira americana. La tonadillera, de 66 años, ha salido por fin de su encierro en su finca gaditana de Cantora y ya cuenta las horas para reencontrarse con su público al otro lado del Atlántico. Han pasado siete meses desde su última actuación, que fue en la fiesta del orgullo en Madrid, donde soltó aquello de: “¡Que no se os olvide nunca. Yo siempre estaré con vosotros!”. Dicen que su voz sigue ahí, agazapada, esperando oír de nuevo aquello de: “Se me enamora el alma, se me enamora”. La tonadillera está acompañada por su sombra, su hermano Agustín, y por su sobrina Anabel, otra fiel escudera, además de su maquillador y peluquero personal y su sastra, con su vestuario repartido en 12 maletas. Esta noche arranca en el James L. Knight de Miami, con capacidad para 4.500 personas, su show Enamórate. Después cantará en Nueva York el 17 de febrero y más tarde en Puerto Rico, el 26 de febrero. Se barajan otras ciudades y otras fechas.