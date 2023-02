Se suben Jordi Évole y los Estopa a un Ford Scort en un viaje a ninguna parte por Los Monegros. Y en el camino conversan sobre la vida: los hijos, los padres, el amor fraterno, la muerte... ¿Título de la película? Jordi, David y Jose. Sin más descripciones ni artificios.

Precisamente lo que se pretendía al juntar a estos tres célebres vecinos de Cornellà en una especie de road movie a la española, donde los hermanos del dúo musical, y también el periodista que los entrevista, protagonizan un desnudo casi integral. El invento del equipo de Producciones del Barrio se podrá ver en el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole, en La Sexta, que se pasará mañana a las 21.15 horas.

“No son conversaciones sobre lo divino y lo humano, sino la típica entre unos amigos, pero grabándola”, advierte Jordi Évole al hablar acerca del que podría ser uno de sus mejores programas, aunque sin guión ni entrevista no parezca un programa.

Y también podría tratarse de una de las más brillantes actuaciones de los Estopa, pese a que no cantan, porque se muestran tal cual son. Hasta la cataplexia de Jordi Évole aparece cuando le daba la gana.

“Nos sorprendíamos de lo que habíamos contado”, confiesa este. “A un periodista no se lo habría contado, porque es algo muy mío. De lo privado hemos hecho algo público” son sus reflexiones. A lo que David Muñoz, uno de los hermanos que conforman Estopa, añade: “Estaba seguro de que el programa tendría un buen guión y unas buenas preguntas. Pero no los había. Íbamos hablando”. “Aquí las preguntas las hacíamos nosotros”, apostilla su hermano Jose Muñoz.

La vinculación de Jordi Évole (48) con David (47) y Jose (44) viene de lejos. De Cornellà, de donde los tres son originarios. Aunque no se conocieron en la infancia, ni fueron juntos al instituto. Y eso que vivían a 300 metros. “Hay un cordón umbilical . Hemos crecido con una banda sonora parecida”, dice el primero. Además de compartir barrio, tienen vidas paralelas: los tres se acercan a los 50, tienen un origen humilde y han logrado el éxito en su profesión.

El humor es un ingrediente presente desde el minuto uno en esta especie de Airbag que se han montado para este programa que estrena la nueva temporada de Lo de Évole. El “involuntario”, que surge de las conversaciones y las circunstancias (¿eso ha sido un pedo?) entre los tres amigotes.

“Hay momentos en que David y Jose parecen Faemino y Cansado. Martes y Trece”, remarca el creador de Salvados sobre los dos músicos. Pero también las pinceladas gamberras que se introducen a modo de gag: como la intervención de Albert Pla reconvertido en ¡guardia civil! y un noticiario muy El Mundo Today.

“Habrá cosas que igual molestan y no hemos sabido calibrar. Si hay una cagada muy gorda, la quitamos de aquí al domingo”, decía en la premiere del programa Évole, consciente de cómo se habían dejado llevar durante la grabación de este episodio.

Y es que en el episodio hay mucho humor, pero tampoco falta la emoción. “Aquí no hemos hablado de conciertos ni hemos hecho publicidad”, advierte David acerca del programa con Évole

Y entre confesiones muy íntimas, a las que se une un Évole desatado, desfilan de forma natural temas de la vida... y la muerte. “Si yo me muero y tienen que reponer algo, que sea esto. No tiene ningún artificio. Es donde más soy yo y más me reconozco”, asegura. Évole. “Ni el Papa ni Maduro. Esto”, concluye.