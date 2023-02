María Escarmiento se puso la capa de bruja nada más finalizar Operación Triunfo —participó en la edición de 2018— para hacer pócimas fuera de los focos. No le interesaban los trucos con conejos de magos corrientes, las cartas marcadas ni las varitas de plástico. Seguramente, una de las concursantes menos prototípicas musicalmente hablando del célebre talent show, está cómoda en una capa no invisible pero sí translúcida y por un camino que poco tiene que ver con la autopista del mainstream, la vía por la que parece que por guion le tocaba circular. “Las decisiones que he tomado seguramente no son las que me han ido mejor a nivel de números, de éxito”, explica. Tras su paso por el programa, María Escarmiento, de nombre María Villar (Madrid, 1991), se ha movido con naturalidad en territorio underground y haciendo lo que la estimulaba. “Nunca me he identificado con la música más mainstream, no es algo que consuma”, expone la artista, que acaba de publicar su primer disco, Cosas de brujas, un álbum de un pop bañado en éxtasis en el que las emociones son siempre extremas.