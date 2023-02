Los príncipes de Gales, Guillermo y su esposa, Kate Middleton, asistieron el domingo por la noche a la gran cita del cine británico, la gala de los premios Bafta, de lo más cómplices y cariñosos. De la mano y mirándose a los ojos muchas veces, el matrimonio ofreció su particular respuesta al revuelo mediático surgido el mismo fin de semana en que varios tabloides británicos publicaron informaciones sobre una posible infidelidad del hijo del rey Carlos III y la desaparecida Lady Di con una amiga de su mujer, Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Daily Mail, The Mirror y The Sun apuntaban, además, que el matrimonio, que tiene tres hijos, no estaría pasando por su mejor momento y que, incluso, se avecina un posible divorcio.

En cualquier caso, tras tres años de ausencia, la pareja ha reaparecido en los Bafta deslumbrante y en total sintonía. Kate lució un diseño bridal reciclado —ya lo llevó en la edición de 2019—, con unos guantes de ópera negros, y unos fabulosos pendientes de Zara con diseño floral en tonalidades ocres. Este detalle y el precio de la bisutería, 15,95 euros, ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, no es la primera vez que Kate luce prendas y complementos del buque insignia de Amancio Ortega, pues hasta la prensa británica la bautizó hace tiempo como princesa Zara. Guillermo y Kate Middleton, muy cómplices en los Bafta, tras los rumores de infidelidad Tanto como su situación matrimonial ha sido muy comentado el precioso, elegante y clásico diseño blanco firmado por Alexander McQueen —una de sus firmas fetiche—, que ha vuelto a enfundarse para la ocasión. Con un escote asimétrico, llevaba un hombro al aire y el otro, con una cascada de tela en forma de gran lazo (en lugar de las flores de la pieza original). Con esta aparición pública los príncipes de Gales han querido zanjar de raíz las especulaciones sobre la presunta crisis en su matrimonio. Desde que Guillermo es presidente de honor de la British Academy of Film and Television Arts (Bafta), él y su esposa, son la pareja más esperada de la alfombra roja, a la que no asistieron en 2021, por la muerte del príncipe Felipe, el marido de Isabel II, y un problema de agenda el año pasado, que les impidió acudir al evento. El príncipe Enrique detalla en sus memorias una agresión física de su hermano Guillermo No es la primera vez que los tabloides abordan una supuesta infidelidad de Guillermo con Rose Hanbury. En 2019 la prensa británica ya publicó unas fotos del heredero al trono en una fiesta privada junto a Hanbury, antigua amiga de Middleton, en actitud próxima y cariñosa (las imágenes mostraba besos y caricias y cómo el príncipe tomaba a su acompañante por la cintura). Aseguran que la familia real logró entonces tapar el escándalo y no llegó a mayores. Middleton entonces estaba embarazada del tercer hijo de la pareja, el príncipe Louis, y los medios calificaron directamente a Guillermo como "infiel". Tras aquel capítulo, y después de que varios medios volvieran a señalar otros encuentros furtivos entre el príncipe y Hanbury, Middleton rompió su amistad con ella. Ahora los tabloides afirman que Guillermo habría pasado San Valentín con Rose Hanbury. Al parecer ambos fueron vistos disfrutando de una cena.