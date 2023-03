Roberto Cavalli, de 82 años, ha sido padre por sexta vez. El modisto italiano y su pareja, la sueca Sandra Nilsson-Bergam, de 38 años, han dado la bienvenida a un niño. “Sandra está bien. El bebé nació hace una semana en Florencia, es hermoso y fue muy emotivo verlo justo después de nacer”, explicó el orgulloso progenitor. “Le he llamado Giorgio en honor a mi padre, que fue fusilado por los alemanes en julio de 1944 en un asalto a Castelnuovo dei Sabbioni, en la Toscana. Era topógrafo, trabajaba en una mina del Valdarno. Yo tenía entonces 4 años y no volví a hablar hasta los 18 años, pero la vida ha sido amable conmigo y he sido recompensado... por todo”, explicó también a la prensa italiana el reconocido diseñador, famoso por saber combinar como nadie los estampados animal print y aplicarlos a la moda, pero también a los objetos y la ropa de casa.

Giorgio es el primer hijo que tiene Cavalli con Nilsson, ya que él es padre de cinco hijos de anteriores matrimonios. En 1964, Cavalli se casó con Silvanella Giannoni, con la que estuvo una década y tuvo a Tommaso y Cristiana. Tras su ruptura rehízo su vida al lado de la Miss Universo austriaca Eva Whener, con la que se casó en 1980. Le ayudo en el negocio y tuvieron a Rachele, Daniele y Robert. En 2010 llegó a su vida Sandra Bergman, que fue Miss Suecia en 2006 y con la que formó una pareja muy estable. Cavalli lleva años apartado de la moda desde que vendió la firma que lleva su nombre en 2014 a un grupo inversor, el mismo año en que la empresa registró 12 millones de euros en pérdidas pese a contar con 210 millones de facturación.